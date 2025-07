Hitze belastet Frauen und Geringverdiener stärker

Unterschiede nach Wohnsituation

Ebenfalls eine Rolle bei der gefühlten Hitzebelastung spielt die Wohnsituation: Wer in einem Einfamilienhaus im Grünen wohnt, leidet tendenziell weniger unter hohen Temperaturen als Menschen, die in Mehrparteienhäusern in der Stadt leben. Je mehr Wohneinheiten ein Gebäude hat, desto stärker die wahrgenommene Last. In Häusern mit 20 oder mehr Wohnungen fühlen sich Personen mit mittlerem Einkommen mit 62,6 Prozent am meisten belastet. In allen anderen Gebäudearten sind Menschen mit geringem Haushaltseinkommen am stärksten betroffen. Zudem melden Personen in Mietwohnungen eine signifikant überdurchschnittliche Belastung durch Hitze: Unter ihnen sind es je nach Einkommen 52,2 bis 55,5 Prozent. Unter Besitzerinnen und Besitzern von Eigentumswohnungen gaben das nur 40 Prozent an.