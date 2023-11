Wie vier Parteien die Schulkinder entdeckten

Eine satte Mehrheit dürfte dem Thema zwar sicher sein, ganz so einfach ist es aber nicht. Als Erste trat die SPÖ auf den Plan. Sie will übers Land an die Bundesregierung herantreten, damit diese die Freifahrtenregelung auf Schulveranstaltungen ausweitet. Die Grünen wollen das Thema direkt im Land über den Salzburger Verkehrsverbund lösen.