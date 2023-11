Erleichterung in steirischer SPÖ - Zweifel bleiben

Mehr als 97 Prozent Zustimmung für Lang

Lang erhielt als Mitglied des Bundesparteipräsidiums mehr als 97 Prozent Zustimmung - und zeigte sich am Ende erleichtert: „Diese Aufbruchstimmung ist für die SPÖ so wichtig. Andreas Babler kann die Menschen begeistern und spricht die Themen direkt an.“ Diese Geschlossenheit habe es unter Pamela Rendi-Wagner nie gegeben hatte, so eine Spitze des Steirers.