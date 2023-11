Netanyahu verrät seine Gaza-Pläne nach Kriegsende

Baerbock: Müssen mit Golf-Staaten an Friedenslösung arbeiten

Am Samstag sind in Saudi-Arabien Gipfeltreffen der Arabischen Liga und der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) zur Lage im Gazastreifen geplant. Die deutsche Außewnministerin Annalena Baerbock (Grüne) appellierte am Freitag an die Golfstaaten, gemeinsam mit dem Westen an einer Friedenslösung für die Menschen in Israel und den Palästinensergebieten zu arbeiten. „Alle Menschen haben ein Interesse an Frieden und daran, in Würde zu leben. Alle Menschen haben ein Recht, in Frieden und Würde zu leben“, sagte Baerbock.