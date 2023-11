Israel zu jahrelangem Krieg gegen die Hamas bereit

Seit mehr als einem Monat tobt der Krieg im Nahen Osten - und es ist kein Ende in Sicht. Der israelische Verteidigungsminister Joav Galant erklärte nun, er sei für eine jahrelange Auseinandersetzung bereit, um alle Beteiligten am Massaker vom 7. Oktober in Israel zu finden. Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, der Österreicher Volker Türk, ortete in Hinblick auf die vielen zivilen Opfer im Gazastreifen „unverhältnismäßige Angriffe“ Israels.