SPÖ schwächt Forderung nach 32-Stunden-Woche ab

Kaiser/Doskozil-Papier bleibt Parteilinie

Trotzdem stand dann die Migration am Ende im Mittelpunkt. Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil hatte erst am Vortag die Vermutung ausgesprochen, dass sein Migrationspapier zur Lösung der Flüchtlingskrise, das er gemeinsam mit Peter Kaiser 2019 ausgearbeitet hatte, am „Parteitag ausgehebelt“ werde. Dem ist jetzt nicht so. Es gebe zwar einen Leitantrag für legale Fluchtwege in die EU, aber das Kaiser/Doskozil-Papier mit Aufnahmezentren an den EU-Außengrenzen behält seine Gültigkeit, betonte Herr.