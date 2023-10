„Will Rechtsanspruch auf Pension, Arzt und Essen“

„Jeder soll mit 45 ohne Abschläge in Pension gehen“

„Wie Kreisky“ will auch der SPÖ-Chef konkrete Schritte setzen, etwa eine staatlich abgesicherte Pension. Auch wenn es noch so viele Milliarden kostet. Die Lösung für das akute Finanzierungsproblem unseres Pensionssystems sieht Babler darin, dass „wir mehr Leute in Beschäftigung bringen.“ Gelingen solle das durch eine Verkürzung der Arbeitszeit, denn „dann können mehr Menschen arbeiten“.