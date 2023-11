Gedenken mit Marsch und Kranzniederlegung

Ein „Licht der Hoffnung“ soll später bei einem Gedenkmarsch der jüdischen Jugend der IKG Wien leuchten. „Light of Hope“ startet um 19 Uhr am Heldenplatz und bewegt sich anschließend zum Ballhausplatz. Schließlich sei das Gedenken an die Novemberpogrome und das Einstehen gegen Antisemitismus und Hass nach dem Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel notwendiger denn je, wie es in einer Ankündigung heißt.