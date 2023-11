Tesla-Rivale Rivian will Kundenstock ausweiten

Der Tesla-Konkurrent Rivian wird seine Elektro-Lieferwagen künftig nicht nur an Amazon, sondern auch an andere Interessenten verkaufen. Der weltgrößte Online-Händler soll wie geplant insgesamt 100.000 der Fahrzeuge bekommen, teilte Rivian am Dienstag mit. Bisher hat Amazon mehr als 10.000 Rivian-Lieferwagen in seiner Flotte. Amazon ist auch ein Großaktionär von Rivian.