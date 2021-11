Rivian will 8,4 Mrd. Dollar bei Börsengang erlösen

Der US-Elektroautoentwickler Rivian will bei seinem Börsengang bis zu 8,4 Milliarden Dollar (rund 7,2 Milliarden Euro) bei Anlegern einsammeln. Das Unternehmen teilte am Montag mit, 135 Millionen Aktien in einer angestrebten Preisspanne zwischen 57 und 62 Dollar ausgeben zu wollen. Die E-Autofirma, zu deren Großinvestoren Amazon und Ford zählen, bringt ihre Papiere unter dem Tickerkürzel „RIVN“ an die New Yorker Tech-Börse Nasdaq.