„Stadtseilbahn in Linz - aber nicht zum Skifahren“

An den Linzer Einfahrtsstraßen gibt es täglich Staus. Was muss hier getan werden, damit die Verkehrssituation in zehn Jahren eine andere ist?

Es wird eine Existenz- und Überlebensfrage, den öffentlichen Nahverkehr in die Umlandgemeinden massiv auszubauen. Mit den Finanzierungsverhandlungen zur Regional-Stadtbahn und den O-Bussen gibt es – erstmals seit 30 Jahren – ein Commitment in die richtige Richtung. Nur: Das alleine wird das Problem nicht lösen. Die überwältigende Mehrheit kommt aus dem Linzer Süden in die Stadt. Das heißt, wir brauchen rascher die Stadtbahn im Süden, die sich jetzt Jahr für Jahr verzögert hat. Zudem braucht es in Zukunft auch andere Verkehrssysteme, namentlich Stadtseilbahnen.