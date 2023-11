Vorarlberg, das Land der Blasmusik

In den Vereinen sind insgesamt 8000 Mitglieder organisiert, wobei rund 2000 in die Kategorie „Jungmusikanten“ fallen. Dazu kommen noch 2700 Musikschülerinnen und Musikschüler, die quasi „ante portas“ stehen und zu einem Großteil bereits in Bälde in die Vereine eintreten werden. Somit ist der Blasmusikverband eine der größten Jugendorganisationen im Land. Letztlich muss dieser Boom auch den anderen Verbänden Hoffnung machen: Wenn das Angebot passt, kommen auch die Mitglieder!