„Antisemitismus geht vor allem von Islamisten aus“

In jüngster Zeit werden immer wieder antisemitische Anschläge bekannt, beispielsweise auf dem Wiener Zentralfriedhof. Ariel Muzicant vermutet dahinter vor allem Islamistinnen und Islamisten, die nicht gut in Europa integriert seien. Der Präsident des Europäischen Jüdischen Kongresses war am Freitagabend in der „ZiB 2“ zu Gast.