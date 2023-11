„Kein Verständnis für die sogenannten Gutmenschen“

Europa sei jetzt gefordert, seine jüdischen Bürger zu schützen, so Muzicant. Und das bedeute auch ein Umdenken in der Asylpolitik: „Ich glaube dass jetzt angesagt ist, dass die Europäer nur jene Menschen nach Europa lassen dürfen, die sich wirklich an unsere europäischen Werte halten. Asyl für jeden kann es nicht geben.“ Er habe überhaupt kein Verständnis mehr „für all diese sogenannten Gutmenschen, die nicht verstehen, dass wir Leute in unser Land lassen, die dann schreien: ‘Tod den Juden!‘“