Gleich zwei Brandherde auf jüdischem Friedhof

Mehrere Anzeigen zu Halloween

Der Verfassungsschutz gehe „konsequent gegen all jene vor, die das jüdische Leben und damit das Zusammenleben in Österreich bedrohen“, versicherte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) in einer schriftlichen Stellungnahme. In der vergangenen Halloween-Nacht seien Hunderte Polizisten in ganz Österreich zusätzlich im Einsatz gestanden, hieß es in der Aussendung. Die Polizei sei konsequent eingeschritten, wo es notwendig war. So seien am frühen Abend am Wiener Stephansplatz im Rahmen einer nicht angemeldeten Versammlung „zahlreiche Personen, nachdem sie antisemitische Parolen skandiert hatten, angehalten und Anzeigen an die Staatsanwaltschaft erstattet“ worden.