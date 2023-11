Ducati bringt Einzylinder-Bike mit Rekord-Leistung

Einzylinder von Ducati? Ja, gab’s mal, aber das ist 30 Jahre her. Doch jetzt wollen die Italiener in dem Segment voll angreifen: Der „Superquadro Mono“ genannte Motor ist gewissermaßen eine Hälfte des V2-Triebwerks der 1299 Panigale und wird der stärkste Einzylinder am Markt sein. Zunächst kommt er in Ducatis erster Einzylinder-Supermoto namens Hypermotard 698 Mono.