Weitere Geldspritzen für den Venet - die letzten?

Am Halloween-Abend stand in der Landecker Gemeinderatssitzung eben das x-te „Liquiditätsansuchen“ auf der Tagesordnung. Für viele (zum Abend passend) ein Horror, würde die Bahn im Winter stillstehen. Dies wird auch in Zams so gesehen und deshalb hatte der dortige Gemeinderat kürzlich sein Okay für eine weitere Tranche von mehr als 700.000 Euro für das Betriebsjahr 2023/24 gegeben.