In zehn Metern Tiefe kopfüber in Spalte gesteckt

Der Unfall passierte bereits am Samstag, wurde aber erst am Montag bekannt: Der 42-jähriger Italiener war zusammen mit einem Kollegen im Skigebiet Hintertuxer Gletscher unterwegs. Gegen 14 Uhr fuhren die beiden mit ihren Snowboards im freien, vergletscherten Gelände. Dabei dürfte der vorrausfahrende Sportler eine Gletscherspalte übersehen haben und stürzte in der Folge samt Snowboard in diese hinein. Er blieb kopfüber in einer Tiefe von rund zehn Metern hängen.