Nach Derbytriumph darf Gallizien vom Titel träumen

Das Spiel der Runde der „Kärntner Krone“ - wieder mit exklusiver Fotostrecke - hatte es in sich. In der 1. Klasse D empfing Winterkönig Gallizien am vergangenen Samstag Griffen zum Bezirks-Derby. Die Heimelf hatte noch eine Rechnung offen, ging doch das erste Duell mit den Gästen in der laufenden Saison verloren.