„Paloma“: Der perfekte Sommerdrink aus Mexiko

Für heiße Augusttage präsentiert die „Krone“ gemeinsam mit Barkeeper Daniel Schellander die „Paloma“ als Cocktail des Monats. So wird der Longdrink-Klassiker zubereitet.
Wenn die Temperaturen steigen, sehnen wir uns nach Abkühlung im Glas. Die „Paloma“ gilt neben der „Batanga“ als Longdrink-Klassiker Mexikos und bringt genau das mit: Frische, Fruchtigkeit und eine feine Würze. Prickelnd und leicht – ein idealer „Beat the Heat“-Drink für heiße Tage.
Tropisch, Würzig, Erfrischend. Neben der Batanga – ein Cuba Libre Twist mit Tequila Reposado – ist die Paloma der Longdrink-Klassiker Mexikos schlechthin!
Daniel Schellander, Profi-Barkeeper
Entscheidend für die Qualität des August-Cocktails ist der Tequila: „Die Qualität des Drinks steht und fällt mit der Wahl des Tequilas, so sollte man immer einen 100 Prozent-Agave-Tequila verwenden, der die volle Aromatik des tollen Agavenbrandes präsentiert“, verrät Profi-Barkeeper Daniel Schellander in der monatlichen „Krone“-Cocktail-Serie. Wer es weniger süß mag, oder auf Zucker verzichten will, kann auf frisch gepresste Pink Grapefruit setzen, die mit Agavendicksaft und Sodawasser zum perfekten Sommermix wird.
So können Sie die „Paloma“ mixen
„Für das richtige Mexiko-Feeling können Sie den Glasrand in Limettensaft oder Agavensirup dippen und danach sachte in Meersalz tunken“, so der Tipp des Profi-Barkeepers. Danach das Glas mit Eiswürfel befüllen und nach und nach die Zutaten einfüllen. Alles leicht unterheben, damit nicht zu viel Kohlensäure entschwindet, mit einer Pink-Grapefruitscheibe garnieren und genießen: „Am besten in Gesellschaft auf einer Terrasse, am See oder im Garten“, schmunzelt Schellander. Viel Spaß beim Nachmachen!
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.