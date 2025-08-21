„Paloma“: Der perfekte Sommerdrink aus Mexiko

So können Sie die „Paloma“ mixen

„Für das richtige Mexiko-Feeling können Sie den Glasrand in Limettensaft oder Agavensirup dippen und danach sachte in Meersalz tunken“, so der Tipp des Profi-Barkeepers. Danach das Glas mit Eiswürfel befüllen und nach und nach die Zutaten einfüllen. Alles leicht unterheben, damit nicht zu viel Kohlensäure entschwindet, mit einer Pink-Grapefruitscheibe garnieren und genießen: „Am besten in Gesellschaft auf einer Terrasse, am See oder im Garten“, schmunzelt Schellander. Viel Spaß beim Nachmachen!