Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Cocktail des Monats

„Paloma“: Der perfekte Sommerdrink aus Mexiko

Kärnten
21.08.2025 20:00
Barkeeper Daniel Schellander hat schon zahlreiche Preise gewonnen
Barkeeper Daniel Schellander hat schon zahlreiche Preise gewonnen(Bild: Evelyn Hronek)

Für heiße Augusttage präsentiert die „Krone“ gemeinsam mit Barkeeper Daniel Schellander die „Paloma“ als Cocktail des Monats. So wird der Longdrink-Klassiker zubereitet.

0 Kommentare

Wenn die Temperaturen steigen, sehnen wir uns nach Abkühlung im Glas. Die „Paloma“ gilt neben der „Batanga“ als Longdrink-Klassiker Mexikos und bringt genau das mit: Frische, Fruchtigkeit und eine feine Würze. Prickelnd und leicht – ein idealer „Beat the Heat“-Drink für heiße Tage.

Zitat Icon

Tropisch, Würzig, Erfrischend. Neben der Batanga – ein Cuba Libre Twist mit Tequila Reposado – ist die Paloma der Longdrink-Klassiker Mexikos schlechthin!

Daniel Schellander, Profi-Barkeeper

Entscheidend für die Qualität des August-Cocktails ist der Tequila: „Die Qualität des Drinks steht und fällt mit der Wahl des Tequilas, so sollte man immer einen 100 Prozent-Agave-Tequila verwenden, der die volle Aromatik des tollen Agavenbrandes präsentiert“, verrät Profi-Barkeeper Daniel Schellander in der monatlichen „Krone“-Cocktail-Serie. Wer es weniger süß mag, oder auf Zucker verzichten will, kann auf frisch gepresste Pink Grapefruit setzen, die mit Agavendicksaft und Sodawasser zum perfekten Sommermix wird.

Frischer, fruchtiger Mexiko-Klassiker: Die Paloma gilt als Longdrink-Bestseller und ist mit dem ...
Frischer, fruchtiger Mexiko-Klassiker: Die Paloma gilt als Longdrink-Bestseller und ist mit dem „Krone“-Rezept leicht nachzumachen.(Bild: Evelyn Hronek)
Der fertige Drink kann noch mit einer Grapefruitscheibe und einem Meersalzrand garniert werden.
Der fertige Drink kann noch mit einer Grapefruitscheibe und einem Meersalzrand garniert werden.(Bild: Evelyn Hronek)
(Bild: Evelyn Hronek)

So können Sie die „Paloma“ mixen 
„Für das richtige Mexiko-Feeling können Sie den Glasrand in Limettensaft oder Agavensirup dippen und danach sachte in Meersalz tunken“, so der Tipp des Profi-Barkeepers. Danach das Glas mit Eiswürfel befüllen und nach und nach die Zutaten einfüllen. Alles leicht unterheben, damit nicht zu viel Kohlensäure entschwindet, mit einer Pink-Grapefruitscheibe garnieren und genießen: „Am besten in Gesellschaft auf einer Terrasse, am See oder im Garten“, schmunzelt Schellander. Viel Spaß beim Nachmachen!

Porträt von Jennifer Kapellari
Jennifer Kapellari
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

In Kärnten haben Ärztinnen und Ärzte am Montag gestreikt (Bild). Nun warnt die Ärztekammer, dass ...
Auf ganz Österreich
Kammer warnt: Ärztestreiks könnten sich ausweiten
In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
214.679 mal gelesen
Vorarlberg
Illegal betriebene Jausenstation muss schließen
151.343 mal gelesen
Snacks und Getränke gab‘s bei der Jausenstation im Bezirk Bludenz zu kaufen – eine illegale ...
Kärnten
Kärntner angelt Sensationsfang in der Drau
140.367 mal gelesen
Fischzüchter Johann Poganitsch mit dem knapp neun Kilo schweren Zander.
Unterhaltung
Entscheidung gefallen: Wien bekommt Song Contest!
1520 mal kommentiert
Wien wird den Song Contest ausrichten, den JJ für Österreich gewann.
Außenpolitik
Aggressor Putin will Ukraine selbst „beschützen“
1306 mal kommentiert
Ein russischer Soldat trägt das Portrait von Putin auf seinem Arm.
Ausland
Ukrainer wegen Nord-Stream-Anschlag festgenommen
1165 mal kommentiert
Austretendes Gas nach der Sprengung im Jahr 2022.
Mehr Kärnten
Conference League
LIVE: Gelingt dem WAC der Führungstreffer?
Cocktail des Monats
„Paloma“: Der perfekte Sommerdrink aus Mexiko
Krone Plus Logo
Kärntner verzweifelt
Haus gekauft und nie bezahlt – Betrug oder nicht?
Investition lohnt sich
Prognose: „1,1 Millionen Gäste bis Saisonschluss“
„Green Teams“
Wie Nachhaltigkeit in einem Spital umgesetzt wird
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf