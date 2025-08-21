Vorteilswelt
Stürzte in Graben

Auto überschlug sich mehrfach: Lenker verletzt

Kärnten
21.08.2025 21:09
Der Pkw kam am Dach liegend zum Stillstand.
Der Pkw kam am Dach liegend zum Stillstand.(Bild: Feuerwehr Winklern)

Mit dem Pkw verunglückt ist ein 25-Jähriger aus Osttirol am Donnerstagabend. Er kam mit dem Auto von der Fahrbahn ab und stürzte in den Straßengraben. Der Wagen überschlug sich dabei mehrmals.

Gegen 18.20 Uhr war der 25-Jährige auf der Mölltal Straße in Richtung Winklern unterwegs, als er plötzlich von der Straße abkam und in den Straßengraben fuhr. Dabei überschlug sich das Auto mehrfach und kam schließlich am Dach liegend zum Stillstand. 

Augenzeugen befreiten den Mann aus dem Auto.
Augenzeugen befreiten den Mann aus dem Auto.(Bild: Feuerwehr Winklern)

Ein Augenzeuge verständigte sofort die Rettung. Aufgrund der klemmenden Fahrzeugtüre mussten weitere Personen den Mann aus dem Pkw befreien.

Die Anwesenden vor Ort leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte erste Hilfe. Der 25-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Lienz eingeliefert. Neben den Rettungskräften standen vier Feuerwehren aus der Umgebung mit 60 Mann im Einsatz. Aufgrund des Unfalles war die Mölltal Straße für eine Stunde gesperrt.

