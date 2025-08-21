Auto überschlug sich mehrfach: Lenker verletzt

Die Anwesenden vor Ort leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte erste Hilfe. Der 25-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Lienz eingeliefert. Neben den Rettungskräften standen vier Feuerwehren aus der Umgebung mit 60 Mann im Einsatz. Aufgrund des Unfalles war die Mölltal Straße für eine Stunde gesperrt.