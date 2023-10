Schoigu nennt Bedingung für Friedensgespräche

Schoigu kritisiert Aufstockung von NATO-Streitkräften

Schoigu warf den westlichen Staaten zudem vor, den Konflikt in der Ukraine auf den asiatisch-pazifischen Raum ausweiten zu wollen. Die NATO verschleiere eine Aufstockung ihrer Streitkräfte in der asiatisch-pazifischen Region mit einem „demonstrativen Wunsch nach Dialog“, zitierte die russische Nachrichtenagentur Tass Schoigu in einer Rede auf dem dreitägigen Xiangshan-Forum für Militärdiplomatie in China. Die NATO-Staaten förderten ein Wettrüsten in der Region und verstärkten ihre Militärpräsenz sowie die Häufigkeit und den Umfang von Militärübungen.