Autor verewigte seine Heimatliebe in 125 Büchern

„200.000 Exemplare werden es schon sein“, sinniert der Tausendsassa vor seinen 125 Büchern im Eigenverlag. „Eine schwarze Null“ – so bilanziert er es finanziell. Doch darum geht es nicht: „Wir jammern alle so viel, ich aber will den Leuten die Schätze unserer Heimat vor Augen führen.“