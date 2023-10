Viertel verkommt immer mehr zum Drogen-Hotspot

Rückblick: Vor fünf Jahren hatte der Rauschgifthandel in Linz an den Hotspots Hinsenkampplatz, Hessenpark und Krempl-Hochhaus schon einmal seinen Höhepunkt erreicht - damals wurden über einen Zeitraum von nur 18 Monaten nicht weniger als 263 Dealer verhaftet. Am 1. Juni 2018 wurden die drei Areale deshalb zu Schutzzonen ernannt, was den Handlungsspielraum deutlich verbessern sollte. Denn bis dahin mussten Polizisten Dealer auf frischer Tat ertappen, um gegen sie vorgehen zu können. In Schutzzonen reicht schon der Verdacht einer kriminellen Handlung, um Verdächtige zu verjagen.