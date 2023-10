„Doppelzange“ als neuer Trick der Schlepper-Mafia

Längst wirft das Geschäft mit der illegalen Migration mehr Profit ab als Drogenhandel oder Prostitution. Jeden Tag setzt derzeit die Schlepper-Mafia eine satte Million Euro allein an der österreichisch-ungarischen Grenze um. Die meisten Flüchtlinge, die aus Serbien in den Westen transportiert werden, müssen den Schleuserbanden pro Kopf 4000 Euro hinblättern. Viel Geld bei 250 Aufgriffen am Tag alleine im Burgenland!