Transport gestoppt: Cobra-Einsatz gegen Schlepper

Schlag auf Schlag geht es im Kampf gegen illegale Migration im Burgenland. Großalarm wurde am Vormittag im Bezirk Oberwart ausgelöst, die Sondereinheit Cobra rückte aus. Mit fast zwei Dutzend Flüchtlingen im Kastenwagen wurde ein Schlepper in der Nähe von St. Kathrein (Burgenland) gestoppt. Der Täter, der mit einem Messer bewaffnet sein dürfte, konnte entkommen. Zwei Komplizen in einem Begleitfahrzeug wurden festgenommen.