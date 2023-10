Verprügelt und bedroht: 4-fache Mutter als Opfer

Geschlagen und mit dem Umbringen bedroht: Ein Familienstreit am Nationalfeiertag in Bad Ischl lief völlig aus dem Ruder. Um 13.45 Uhr rief eine 4-fache Mutter (39) die Polizei zu Hilfe, da ihr gleichaltriger Mann gewalttätig sei. Als die Streife beim Einfamilienhaus eintraf, war nur die Anruferin zuhause. Den Täter – er soll schon öfter wegen Drogendelikten mit dem Gesetz in Konflikt geraten sein – trafen die Beamten nicht an. Die vier Schulkinder des Paares sollen sich seit zwei Tagen bei den Großeltern aufhalten.