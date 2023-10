Mit Klobrille bewaffnet auf Polizisten losgestürmt

In anderen Sphären weilt der Angeklagte scheinbar öfter – damals allerdings mit Folgen. Denn ein Drogen-Cocktail samt Dopingmittel knipste dem Ungarn jede bleibende Erinnerung aus. „Ich weiß leider überhaupt nichts mehr. Aber das dürfte ich gewesen sein“, gibt der 31-Jährige am St. Pöltner Landesgericht an, wo er sich wegen Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung, Widerstand gegen die Staatsgewalt sowie schwerer Körperverletzung verantworten musste.