Die Falknerei - Jagd, die auch Weltkulturerbe ist

Aber was jagt man mit Falken und was ist so faszinierend?

„Wanderfalken jagen alles was fliegt“, erklärt Lindner. „Sie sind Luftjäger.“ Sprich: Der Jagdhund stöbert Fasan, Ente oder Rebhuhn auf und steht vor – das heißt, er bleibt stehen und zeigt seinem Herrn an, dass da jagdbares Wild ist. Dann lässt der Falkner den Greifvogel steigen. „Erst, wenn der Falke an die 200, 300 Meter über mir ist, darf der Hund das Wild hoch machen. Dann beginnt die eigentliche Jagd.“