Dauerstreit entfacht Diskussion um Proporz in NÖ

Was die Frage aufwirft, ob das Proporzsystem abgeschafft werden sollte. Dafür sind die Grünen und die Neos. „Das Regierungssystem in ist so steinzeitlich wie die rückschrittliche Koalition FVP - Freiheitliche Volkspartei“, urteilt die grüne Helga Krismer. „Der Proporz muss weg, damit jene Parteien zusammenarbeiten, die das wirklich wollen - und nicht jene, die per Gesetz miteinander regieren müssen“, ergänzt die pinke Frontfrau Indra Collini. Die SPÖ ortet „Vorteile und Nachteile“. Parteimanager Wolfgang Zwander wäre für eine „sachliche Diskussion“ über die Abschaffung bereit.