Opposition in NÖ tobt wegen neuem „EVN-Luxusjob“

Auch die SPÖ legt nochmal nach. Der Vorstand habe meist die Aufgabe, den Unternehmensgewinn weiter zu optimieren, weiß der rote Parteimanager Wolfgang Zwander. „Dabei bräuchte es - in einer Zeit, in der sich die Menschen einer massiven Teuerungswelle gegenübersehen - jemanden, der den prall gefüllten Geldsack des Energieversorgers für die Entlastung seiner Kunden einsetzt.“ Die SPÖ wird in der nächsten Landtagssitzung zudem eine aktuelle Stunde zu dem Thema einbringen.