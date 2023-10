Das Sammelbecken für alles, was der Inn mitriss

„Alles, was auf den rund 150 Kilometern zwischen Prutz und Kirchbichl im Inn landet, kommt letztlich hier an“, blickt Tiwag-Vorstand Thomas Gasser auf die mächtige Maschine. Sie holt das Treibgut („Geschwemmsel“) aus dem Becken vor dem Rechen und sie läuft zwischen Mai und September so gut wie ununterbrochen. Und zwar halbautomatisch, Mitarbeiter haben also im Schichtbetrieb stets ein Auge darauf.