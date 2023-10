„Eine Million Nächtigungen würden uns freuen“

Nachdem bereits der Juni mit 104.058 Nächtigungen ein Rekordmonat war, wurden im September 99.028 Übernachtungen gezählt - so viele wie noch nie in diesem Monat. Insgesamt verzeichneten die Beherbergungsbetriebe in der Landeshauptstadt im laufenden Jahr 2023 bisher 762.574 Nächtigungen. Der Nächtigungenrekord sollte heuer fallen, die eine Million geknackt werden.