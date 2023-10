Nachhaltige Kochkurse für einen Stromausfall

Keine Verschwendung von Lebensmitteln

Dem Koch geht es aber auch um Nachhaltigkeit. Man brauche nicht immer Unmengen an Nahrungsmitteln. Vorerst sind ab November drei Veranstaltungen in Purbach, Markt St. Martin und Grafenschachen geplant. Gekocht wird gemeinsam auf einer Wiese bei jedem Wetter, mit Zutaten, die von zuhause mitgebracht werden. „Danach können sich die Gemeinden und Bürgermeister melden und die Eventreihe wird regional ausgestreut“, so Dorner.