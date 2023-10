17-Jähriger stach mit Messer auf Mitbewohner ein

Der Schock saß im Juni in einer Einrichtung für Jugendliche in Problemsituationen tief: Ein 17-Jähriger wollte von einem Betreuer (44) sein verwahrtes Geld zurück. Als dieser verneinte, rastete der junge Steirer völlig aus, schnappte sich ein 34 Zentimeter langes Brotmesser und imitierte Stichbewegungen. Dann ballte er die Faust und schlug dem 44-Jährigen ins Gesicht und in den Bauch. Mit diesen Blessuren rannte er ins Freie und alarmierte die Polizei.