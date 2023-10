Krankenhaus schlägt Alarm: Zu wenig Hebammen

Verstärkung dringend gesucht

Die umliegenden Krankenhäuser sowie alle niedergelassenen Ärzte wurden darüber informiert. Man stehe mit allen in kontinuierlichem Austausch, um eine optimale Patientenversorgung weiterhin sicherstellen zu können. Parallel dazu sucht man händeringend nach Verstärkung. Es wurden bereits Hebammen in Oberösterreich und auch im benachbarten Bayern telefonisch bzw. mit Briefen kontaktiert, Personalmarketing-Maßnahmen wie Inserate oder Radiospots intensiviert. Zudem werden alle im Krankenhaus aktiven Hebammen künftig von administrativen Tätigkeiten befreit. „Wir sind zuversichtlich, dass alle diese proaktiven Schritte dazu beitragen werden, in absehbarer Zeit wieder zur gewohnten Kapazität zurückzukehren“, betont Christian Huber vom Krankenhaus St. Josef.