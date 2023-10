Vogel, Hund, Degus und Maus suchen neues Heim!

Im Herbst brauchen viele Igel oft die Hilfe von uns Menschen, zumindest was die Fütterung betrifft. In der Wildtierauffangstation im Tierheim Mentlberg kamen in letzter Zeit immer wieder Tiere an, denen zum Beispiel: Äpfel, Birnen oder Nüsse angeboten wurden. Die verzweifelten und oft ausgehungerten Igel vertragen das Obst jedoch nicht und bekommen dadurch starke Bauchschmerzen sowie Verdauungsprobleme. Wenn man einen schwachen, dünnen Igel findet, ist es besonders wichtig ihm die richtige Ernährung anzubieten. Statt Obst, Milchprodukte oder Getreide sollte man ihnen hochwertiges Katzenfutter mit hohem Fleischanteil anbieten. Alle, die ein verletztes oder ausgehungertes Tier finden, können sich gerne an die Wildtierauffangstation im Tierheim Mentlberg wenden. Telefonnummer: 0660/2376840.