Heizreform: NGO und SPÖ zerpflücken Regierungsplan

Das von der Regierung geplante Erneuerbare-Wärme-Paket (EWP) macht nach Ansicht der Umweltschutzorganisation Global 2000 die Umstellung von Gas auf andere Energieformen in Wohnhäusern „teurer“ und „schwieriger“. Grund sei das darin fehlende „Zentralisierungsgebot“, das in Wohngebäuden mit mehreren Wohnungseigentümerinnen und -eigentümern eine Art von Zentralheizung vorgesehen hätte, wie Global-Klimasprecher Johannes Wahlmüller am Mittwoch erläuterte.