Grüne gaben nach: Ausstieg aus dem Ausstieg

Dafür wird zusätzlich eine Milliarde zur Verfügung gestellt. Diese Förderungen sind vor allem für Einfamilienhäuser attraktiv. Wie der Umstieg in den vielen Zinshäusern in Wien bewerkstelligt werden soll, ist damit ein Problem der Wiener Politik. In der Bundeshauptstadt geht es um 650.000 Wohnungen.