Holz und Sonne statt Öl und Gas: Ist das leistbar?

„Jede neue fossile Heizung ist schlecht fürs Klima und macht uns auf Jahrzehnte abhängig“: Nach diesem Motto präsentierte Umweltministerin Leonore Gewessler am Dienstag das lang erwartete Erneuerbaren-Wärme-Paket. So weit, so nachvollziehbar - aus Klimasicht. In Zeiten, in denen viele nicht einmal die monatliche Energierechnung zahlen können, rücken Investitionen in ein vollkommen neues Heizsystem in weite Ferne.