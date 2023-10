Dresden: Barocker Charme an der Elbe

Unser Rundgang bringt uns schließlich zum Neumarkt, in dessen Mitte die wiedererstandene Frauenkirche thront. Das Gotteshaus, das in der Bombennacht vom 13. Februar 1945 zunächst völlig ausbrannte und zwei Tage später in sich zusammensank, avancierte in den 1980er-Jahren zu einem Mahnmal gegen den Krieg. Als Sinnbild der Versöhnung steht auf ihrer imposanten Kuppel heute ein Kreuz, das der Sohn eines an der Bombardierung Dresdens beteiligten Piloten gefertigt hat.