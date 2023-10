VW-Bus auf Abwegen blieb an Mauer hängen

Der VW-Bus war in Riezlern auf einem abschüssigen Parkplatz abgestellt worden. Zwar zog der Fahrzeughalter die Handbremse an, allerdings vergaß er darauf, den Gang einzulegen. Und so setzte sich das Fahrzeug in Bewegung und rollte rückwärts über eine niedrige Mauer, an der es schließlich stecken blieb.