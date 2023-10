Doppelstimme bei Wahl bringt Helfer vor Gericht

Parteifreundin wurde alarmiert

Als es in der Gemeinde dann tatsächlich zu einer doppelten Stimmabgabe kam - just durch einen Vertreter des politischen Mitbewerbers - kurbelte der Angeklagte auch gleich los und schlug bei seiner Parteifreundin Alarm. „Sie kennt sich aus“, ist er sicher. Auch der zweite Angeklagte verließ sich auf die Frau. „Ist sie Juristin?“, will Richter Dietmar Wassertheurer wissen. „Nein, Nageldesignerin.“ Ihr politisches Wissen hat aber nichts mit ihrem Brotberuf zu tun.