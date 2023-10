Schon als Kind lernen, wie man Leben retten kann

Das Einzige, was man im Notfall falsch machen kann, ist nichts zu tun – das wissen auch Theresa, Gabriel, Emma und Leni von der Mittelschule in Kematen. Sie und zahlreiche Mitschüler sind wahre Profis im Leben retten und kennen sich etwa bei der stabilen Seitenlage, der Reanimation und dem Umgang mit einem Defibrillator bestens aus. Ihre Schule ist nämlich die erste in Tirol, in der das neue Projekt des Jugendrotkreuzes „leben.retten.lernen“ umgesetzt wird.