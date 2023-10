Reinhold Messner verteidigt Schneekanonen-Einsatz

„Das Skitourengehen, das dem Alpinismus noch relativ nahe ist, nimmt zum Glück zu. Das zeigt, dass der Mensch so dumm gar nicht ist, dass er selber erkennt, was falsch läuft und was vielleicht verbesserbar ist.“ Naturschützer kritisieren vor dem Hintergrund der Klima- und Energiekrise seit langem den Einsatz von Schneekanonen als gesellschaftlich nicht mehr tragbar.