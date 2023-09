Der Mann, der Reinhold Messner den Weltrekord nahm

Messner reagierte gelassen auf Aberkennung

Messner selbst reagierte am Wochenende gelassen auf den Verlust zweier Titel im Guinnessbuch der Rekorde. Der Deutschen Presse-Agentur sagte er: „Das interessiert mich nicht, ob mein Name im Guinnessbuch steht.“ Er habe zeit seines Lebens nie einen solchen „Weltrekord“ für sich reklamiert. „Einen Rekord, den ich nie in Anspruch genommen habe, kann man mir auch nicht nehmen.“