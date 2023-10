Überraschende Wende: Messner behält Weltrekord!

„Historische Anerkennungstabelle“

Jetzt wird Messner auf Jurgalskis Website in einer „historischen Anerkennungstabelle“ weiterhin als erster Alpinist auf allen 14 Achttausendern geführt - und bleibt somit der König der Bergsteiger. „Abschließend möchten wir zu dem Schluss kommen, dass alles gut gemeint war in diesem langen Prozess und niemals die Absicht bestand, die Geschichte neu zu schreiben oder gar historische Aufstiege zu stornieren“, heißt es dazu in Jurgalskis Statement.