Bester Journalismus mit bester Ausbildung

Zweiter Lehrgang in trockenen Tüchern

Aus diesem Grund hat die „Krone“ vor zwei Jahren als erstes Medienhaus Österreichs eine einzigartige Ausbildungsoffensive gestartet - mit der Hans-Dichand-Akademie. Kernstück dabei: der zweisemestrige Lehrgang in Kooperation mit der Fachhochschule Joanneum Graz. Hier wird unseren Mitarbeitern eine akademische Ausbildung angeboten. Nun ist der zweite Lehrgang in trockenen Tüchern - weitere sieben Absolventen dürfen sich „akademische Journalisten“ nennen.