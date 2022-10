Investition in die Zukunft der Kronen Zeitung

Ein Jahr des Lernens ist für 15 Journalistinnen und Journalisten der „Krone“ zu Ende. Sie sind die ersten Absolventen des Lehrgangs für journalistische Weiterbildung an der FH Joanneum und dürfen sich nun offiziell „akademische Journalisten“ nennen. In Graz gratulierte am Mittwoch der geschäftsführende Chefredakteur Klaus Herrmann: „Dieser Lehrgang ist eine wichtige Investition in die Zukunft - für die Teilnehmer und für das Unternehmen.“