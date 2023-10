„Areal wäre ideal für Primärversorgungszentrum“

Linz hat elf unbesetzte Kassenstellen

„Eines dieser Bedürfnisse ist eine ordentliche medizinische Versorgung. Aktuell gibt es kaum noch praktische Ärzte, die neue Patienten aufnehmen. Viele Kranke rufen verzweifelt bei mir an, und ich weiß auch schon nicht mehr, wohin ich sie empfehlen kann.“ Nicht nur deshalb – derzeit gibt es im Linzer Stadtgebiet elf unbesetzte Kassenarztstellen – will der Freiheitliche initiieren, dass bei der Neuplanung des Areals unbedingt an ein Primärversorgungszentrum gedacht wird. „Der Ort wäre ideal, vor allem auch unter dem Gesichtspunkt, dass hier ein neuer Stadtteil entstehen soll“, so Raml, der in Sachen Ärztemangel einmal mehr die ÖGK in der Pflicht sieht. „Die Versicherten zahlen hohe Pflichtbeiträge und haben ein Recht auf eine gute ärztliche Versorgung.“